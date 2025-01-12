سعر OptionRoom (ROOM)
سعر OptionRoom (ROOM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.09K. يتم تحديث سعر ROOM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OptionRoom الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر OptionRoom خلال اليوم هو +0.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 12.49M
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خلال اليوم، كان سعر OptionRoom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OptionRoom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OptionRoom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OptionRoom مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.76%
|30 يوم
|$ 0
|-14.58%
|60 يوم
|$ 0
|-99.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OptionRoom: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
+0.76%
-21.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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