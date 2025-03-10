سعر Optio (OPT)
سعر Optio (OPT) المباشر لليوم هو USD 0.02818239. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OPT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Optio الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 384.18K
- تغيير سعر Optio خلال اليوم هو +3.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Optio مقابل USD هو $ +0.00100489 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Optio مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Optio مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Optio مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00100489
|+3.70%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Optio: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.71%
+3.70%
+27.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Optio Blockchain is a user-first, decentralized ecosystem designed to return data ownership and value to individuals instead of Big Tech corporations. Unlike traditional platforms that exploit user data for profit, Optio enables users to monetize their engagement through its Proof-of-Impact (PoI) protocol, earning OPT tokens simply by interacting with applications in the ecosystem. The project aims to shift the business model of the internet from one based on surveillance and exploitation to one based on empowerment, fairness, and equity.
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