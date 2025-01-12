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سعر Optim Finance (O) المباشر لليوم هو USD 0.393509 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.91M . يتم تحديث سعر O مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Optim Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 73.98K - تغيير سعر Optim Finance خلال اليوم هو +13.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 17.57M

أداء سعر Optim Finance (O) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Optim Finance مقابل USD هو $ +0.04544656 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Optim Finance مقابل USD هو $ +0.0256312087 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Optim Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Optim Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.04544656 +13.06% 30 يوم $ +0.0256312087 +6.51% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Optim Finance (O)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Optim Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.348062$ 0.348062 $ 0.348062 24 ساعة مرتفع $ 0.408443$ 0.408443 $ 0.408443 عالية طوال الوقت $ 0.417776$ 0.417776 $ 0.417776 تغير السعر (1 ساعة) -2.46% تغير السعر (1يوم) +13.06% تغير السعر (7 أيام) -0.32%

معلومات سوق Optim Finance (O)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: