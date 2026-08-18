سعر Openverse Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Openverse Network (BTG) اليوم هو $ 0.542139، مع تغير بنسبة 3.43% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BTG الحالي إلى USD هو $ 0.542139 لكل BTG.

يحتل Openverse Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,030,064، مع عرض متداول قدره 1.90M BTG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BTG بين $ 0.511899 (أدنى) و$ 0.625907 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 18.52، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.386272.

على المدى القصير، تحرك BTG بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و-23.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 59.90K.

معلومات سوق Openverse Network (BTG)

القيمة السوقية $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M الحجم (24 ساعة) $ 59.90K$ 59.90K $ 59.90K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.84M$ 10.84M $ 10.84M إمداد دورة التداول 1.90M 1.90M 1.90M إجمالي العرض 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Openverse Network هي $ 1.03M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.90K. العرض المتداول لـ BTG يبلغ 1.90M، مع إجمالي عرض 20000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.84M.