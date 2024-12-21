سعر OpenBlox (OBX)
سعر OpenBlox (OBX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 262.88K. يتم تحديث سعر OBX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OpenBlox الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 143.65K
- تغيير سعر OpenBlox خلال اليوم هو +4.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.54B
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خلال اليوم، كان سعر OpenBlox مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OpenBlox مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OpenBlox مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OpenBlox مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.66%
|30 يوم
|$ 0
|+145.24%
|60 يوم
|$ 0
|+193.38%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OpenBlox: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.78%
+4.66%
+9.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OpenBlox is an EVM-based NFT gaming and web3 platform with a focus and play-and-earn/move-and-earn, and IP branding. With OpenBlox NFTs holders gain access to a variety of games, and web3 lifestyle apps including a turn-based deck-builder card game which will be released later in 2022.
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