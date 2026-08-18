سعر Opcode اليوم

السعر المباشر لمشروع Opcode (OPCODE) اليوم هو $ 0.0373359، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OPCODE الحالي إلى USD هو $ 0.0373359 لكل OPCODE.

يحتل Opcode حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 37,335,904، مع عرض متداول قدره 1.00B OPCODE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OPCODE بين $ 0.03732584 (أدنى) و$ 0.03736787 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04587377، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.03650804.

على المدى القصير، تحرك OPCODE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+2.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.50.

معلومات سوق Opcode (OPCODE)

القيمة السوقية $ 37.34M$ 37.34M $ 37.34M الحجم (24 ساعة) $ 9.50$ 9.50 $ 9.50 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 37.34M$ 37.34M $ 37.34M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Opcode هي $ 37.34M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.50. العرض المتداول لـ OPCODE يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 37.34M.