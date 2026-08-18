سعر oora اليوم

السعر المباشر لمشروع oora (OORA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.36% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OORA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل OORA.

يحتل oora حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,936، مع عرض متداول قدره 999.72M OORA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OORA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00271527، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OORA بمقدار -0.11% خلال الساعة الماضية و-9.37% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق oora (OORA)

القيمة السوقية $ 21.94K$ 21.94K $ 21.94K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.94K$ 21.94K $ 21.94K إمداد دورة التداول 999.72M 999.72M 999.72M إجمالي العرض 999,715,385.513242 999,715,385.513242 999,715,385.513242

القيمة السوقية الحالية لـ oora هي $ 21.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OORA يبلغ 999.72M، مع إجمالي عرض 999715385.513242. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.94K.