سعر OOBE Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع OOBE Protocol (OOBE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OOBE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل OOBE.

يحتل OOBE Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 258,565، مع عرض متداول قدره 963.73M OOBE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OOBE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OOBE بمقدار +3.26% خلال الساعة الماضية و-6.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 266.83.

معلومات سوق OOBE Protocol (OOBE)

القيمة السوقية $ 258.57K$ 258.57K $ 258.57K الحجم (24 ساعة) $ 266.83$ 266.83 $ 266.83 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 258.57K$ 258.57K $ 258.57K إمداد دورة التداول 963.73M 963.73M 963.73M إجمالي العرض 963,730,653.4115856 963,730,653.4115856 963,730,653.4115856

القيمة السوقية الحالية لـ OOBE Protocol هي $ 258.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 266.83. العرض المتداول لـ OOBE يبلغ 963.73M، مع إجمالي عرض 963730653.4115856. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 258.57K.