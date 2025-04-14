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سعر OnlyUp Token (ONLYUP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 426.91 . يتم تحديث سعر ONLYUP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OnlyUp Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر OnlyUp Token خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 107.51M

أداء سعر OnlyUp Token (ONLYUP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OnlyUp Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OnlyUp Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OnlyUp Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OnlyUp Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -54.50% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر OnlyUp Token (ONLYUP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OnlyUp Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -5.87%

معلومات سوق OnlyUp Token (ONLYUP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: