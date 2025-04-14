سعر OnlyUp Token (ONLYUP)
سعر OnlyUp Token (ONLYUP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 426.91. يتم تحديث سعر ONLYUP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OnlyUp Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر OnlyUp Token خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 107.51M
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خلال اليوم، كان سعر OnlyUp Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OnlyUp Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OnlyUp Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OnlyUp Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-54.50%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OnlyUp Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-5.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OnlyUp is the very first bonding curve launchpad for Degens and Ponzi farmers, where token creation, farming, and fair launches come together seamlessly. With built-in bonding curve mechanics and staking incentives, OnlyUp ensures that every token launch is a community-driven experiment in speculative finance. Farming LPs, printing money, and stacking bags. Degens, it's our turn! Auto-Staking: All token purchases are automatically staked. This system prevents premature exits by imposing penalties for early selling, allowing only staked tokens to be sold and forfeiting unclaimed farming rewards.
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