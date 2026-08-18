سعر OneCOW اليوم

السعر المباشر لمشروع OneCOW ( 1COW) اليوم هو $ 2,193,080، مع تغير بنسبة 5.53% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 1COW الحالي إلى USD هو $ 2,193,080 لكل 1COW.

يحتل OneCOW حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 915,421، مع عرض متداول قدره 0.42 1COW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 1COW بين $ 2,084,610 (أدنى) و$ 2,194,193 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2,497,547، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 412,510.

على المدى القصير، تحرك 1COW بمقدار +1.87% خلال الساعة الماضية و+29.22% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.75K.

معلومات سوق OneCOW ( 1COW)

القيمة السوقية $ 915.42K$ 915.42K $ 915.42K الحجم (24 ساعة) $ 3.75K$ 3.75K $ 3.75K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 915.42K$ 915.42K $ 915.42K إمداد دورة التداول 0.42 0.42 0.42 إجمالي العرض 0.4174133337330256 0.4174133337330256 0.4174133337330256

القيمة السوقية الحالية لـ OneCOW هي $ 915.42K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.75K. العرض المتداول لـ 1COW يبلغ 0.42، مع إجمالي عرض 0.4174133337330256. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 915.42K.