سعر ON اليوم

السعر المباشر لمشروع ON (ONLIVE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ONLIVE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ONLIVE.

يحتل ON حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 611,320، مع عرض متداول قدره 1.56B ONLIVE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ONLIVE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ONLIVE بمقدار -0.91% خلال الساعة الماضية و+0.87% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 272.46.

معلومات سوق ON (ONLIVE)

القيمة السوقية $ 611.32K$ 611.32K $ 611.32K الحجم (24 ساعة) $ 272.46$ 272.46 $ 272.46 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 764.15K$ 764.15K $ 764.15K إمداد دورة التداول 1.56B 1.56B 1.56B إجمالي العرض 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ON هي $ 611.32K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 272.46. العرض المتداول لـ ONLIVE يبلغ 1.56B، مع إجمالي عرض 3000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 764.15K.