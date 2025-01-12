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سعر OmniTensor (OMNIT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 245.09K . يتم تحديث سعر OMNIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OmniTensor الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.67K - تغيير سعر OmniTensor خلال اليوم هو -20.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 396.52M

أداء سعر OmniTensor (OMNIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OmniTensor مقابل USD هو $ -0.000157714893694245 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OmniTensor مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OmniTensor مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OmniTensor مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000157714893694245 -20.32% 30 يوم $ 0 -47.23% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر OmniTensor (OMNIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OmniTensor: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00232157$ 0.00232157 $ 0.00232157 تغير السعر (1 ساعة) -0.59% تغير السعر (1يوم) -20.32% تغير السعر (7 أيام) -50.63%

معلومات سوق OmniTensor (OMNIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: