سعر OmniTensor (OMNIT)
سعر OmniTensor (OMNIT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 245.09K. يتم تحديث سعر OMNIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OmniTensor الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.67K
- تغيير سعر OmniTensor خلال اليوم هو -20.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 396.52M
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خلال اليوم، كان سعر OmniTensor مقابل USD هو $ -0.000157714893694245 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OmniTensor مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OmniTensor مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OmniTensor مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000157714893694245
|-20.32%
|30 يوم
|$ 0
|-47.23%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OmniTensor: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.59%
-20.32%
-50.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OmniTensor is a decentralized AI platform that combines blockchain technology with community-driven contributions to build, deploy and operate AI-powered decentralized applications (dApps). It allows users to share unused GPU resources, contributing to a global compute network for AI training and inference. Developers benefit from pre-configured AI models, SDKs and high-quality data layers, enabling rapid development of AI dApps with cost efficiency and scalability. OmniTensor utilizes its native OMNIT token for rewards, payments and governance, fostering an inclusive ecosystem where businesses, developers and contributors collaborate to shape the future of AI.
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