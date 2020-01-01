توكنوميكس OmniTensor (OMNIT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول OmniTensor (OMNIT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات OmniTensor (OMNIT) OmniTensor is a decentralized AI platform that combines blockchain technology with community-driven contributions to build, deploy and operate AI-powered decentralized applications (dApps). It allows users to share unused GPU resources, contributing to a global compute network for AI training and inference. Developers benefit from pre-configured AI models, SDKs and high-quality data layers, enabling rapid development of AI dApps with cost efficiency and scalability. OmniTensor utilizes its native OMNIT token for rewards, payments and governance, fostering an inclusive ecosystem where businesses, developers and contributors collaborate to shape the future of AI. الموقع الرسمي: https://omnitensor.io الوثيقة البيضاء: https://docs.omnitensor.io اشتر OMNIT الآن!

توكنوميكس OmniTensor (OMNIT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار OmniTensor (OMNIT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 17,34K $ 17,34K $ 17,34K إجمالي العرض: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B العرض المتداول: $ 397,52M $ 397,52M $ 397,52M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 43,62K $ 43,62K $ 43,62K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0,00232157 $ 0,00232157 $ 0,00232157 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر OmniTensor (OMNIT)

توكنوميكس OmniTensor (OMNIT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس OmniTensor (OMNIT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OMNIT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OMNIT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OMNIT، استكشف السعر المباشر لتوكن OMNIT!

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