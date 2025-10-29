معلومات سعر Omnipair (OMFG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.643859 $ 0.643859 $ 0.643859 24 ساعة منخفض $ 0.810485 $ 0.810485 $ 0.810485 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.643859$ 0.643859 $ 0.643859 24 ساعة مرتفع $ 0.810485$ 0.810485 $ 0.810485 عالية طوال الوقت $ 1.86$ 1.86 $ 1.86 أدنى سعر $ 0.335642$ 0.335642 $ 0.335642 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +5.90% تغير السعر (7 أيام) +3.46% تغير السعر (7 أيام) +3.46%

سعر Omnipair (OMFG) في الوقت الحقيقي هو $0.691654. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول OMFG بين أدنى سعر $ 0.643859 وأعلى سعر $ 0.810485، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـOMFG على الإطلاق هو $ 1.86، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.335642.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير OMFG -0.00% على مدار الساعة الماضية، +5.90% على مدار 24 ساعة، و +3.46% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Omnipair (OMFG)

القيمة السوقية $ 8.30M$ 8.30M $ 8.30M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.30M$ 8.30M $ 8.30M إمداد دورة التداول 12.00M 12.00M 12.00M إجمالي العرض 11,999,979.300143 11,999,979.300143 11,999,979.300143

القيمة السوقية الحالية لـ Omnipair هي $ 8.30M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OMFG يبلغ 12.00M، مع إجمالي عرض 11999979.300143. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.30M.