سعر Old Bitcoin اليوم

السعر المباشر لمشروع Old Bitcoin (BC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BC.

يحتل Old Bitcoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,134.75، مع عرض متداول قدره 21.00M BC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BC بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.186141، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BC بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 15.72.

معلومات سوق Old Bitcoin (BC)

القيمة السوقية $ 10.13K$ 10.13K $ 10.13K الحجم (24 ساعة) $ 15.72$ 15.72 $ 15.72 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.13K$ 10.13K $ 10.13K إمداد دورة التداول 21.00M 21.00M 21.00M إجمالي العرض 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Old Bitcoin هي $ 10.13K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 15.72. العرض المتداول لـ BC يبلغ 21.00M، مع إجمالي عرض 21000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.13K.