معلومات سعر Official PPshow (PP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00284856 $ 0.00284856 $ 0.00284856 24 ساعة منخفض $ 0.00335526 $ 0.00335526 $ 0.00335526 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00284856$ 0.00284856 $ 0.00284856 24 ساعة مرتفع $ 0.00335526$ 0.00335526 $ 0.00335526 عالية طوال الوقت $ 0.00379033$ 0.00379033 $ 0.00379033 أدنى سعر $ 0.00122364$ 0.00122364 $ 0.00122364 تغير السعر (1 ساعة) +0.76% تغير السعر (1يوم) +4.99% تغير السعر (7 أيام) +138.18% تغير السعر (7 أيام) +138.18%

سعر Official PPshow (PP) في الوقت الحقيقي هو $0.00307545. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PP بين أدنى سعر $ 0.00284856 وأعلى سعر $ 0.00335526، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPP على الإطلاق هو $ 0.00379033، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00122364.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PP +0.76% على مدار الساعة الماضية، +4.99% على مدار 24 ساعة، و +138.18% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Official PPshow (PP)

القيمة السوقية $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.47M$ 2.47M $ 2.47M إمداد دورة التداول 501.97M 501.97M 501.97M إجمالي العرض 801,969,565.023259 801,969,565.023259 801,969,565.023259

القيمة السوقية الحالية لـ Official PPshow هي $ 1.54M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PP يبلغ 501.97M، مع إجمالي عرض 801969565.023259. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.47M.