سعر Odos اليوم

السعر المباشر لمشروع Odos (ODOS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.25% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ODOS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ODOS.

يحتل Odos حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,160,830، مع عرض متداول قدره 1.60B ODOS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ODOS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04904018، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ODOS بمقدار +0.36% خلال الساعة الماضية و-8.53% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 257.40K.

معلومات سوق Odos (ODOS)

القيمة السوقية $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M الحجم (24 ساعة) $ 257.40K$ 257.40K $ 257.40K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.26M$ 7.26M $ 7.26M إمداد دورة التداول 1.60B 1.60B 1.60B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Odos هي $ 1.16M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 257.40K. العرض المتداول لـ ODOS يبلغ 1.60B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.26M.