توكنوميكس Obyte (GBYTE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Obyte (GBYTE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Obyte (GBYTE) Launched on Dec 25, 2016, Obyte is a distributed ledger based on directed acyclic graph (DAG). Thanks to absence of blocks and miners, access to Obyte ledger is decentralized, disintermediated, free (as in freedom), equal, and open. Obyte is the first DAG based cryptocurrency platform to support dApps. Due to absence of miners and blocks, there is no risk of front-running and other miner manipulation, and dApps are safer and easier to develop than blockchain based dApps. DApps are developed in Oscript - a new language that avoids many unsafe programming patterns common in earlier dApp platforms. Thanks to its safety, Obyte is especially well suited for DeFi apps, some are already available on the platform, such as Discount Stablecoins (https://ostable.org), some are being developed. Other features include: self-sovereign identity, private untraceable currencies, sending crypto to email using textcoins, and extremely small-footprint libraries suitable for small IoT devices. الموقع الرسمي: https://obyte.org/ الوثيقة البيضاء: https://obyte.org/Byteball.pdf اشتر GBYTE الآن!

توكنوميكس Obyte (GBYTE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Obyte (GBYTE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.20M $ 3.20M $ 3.20M إجمالي العرض: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M العرض المتداول: $ 892.25K $ 892.25K $ 892.25K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.59M $ 3.59M $ 3.59M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1,185.39 $ 1,185.39 $ 1,185.39 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.838196 $ 0.838196 $ 0.838196 السعر الحالي: $ 3.59 $ 3.59 $ 3.59 معرفة المزيد عن سعر Obyte (GBYTE)

توكنوميكس Obyte (GBYTE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Obyte (GBYTE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GBYTE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GBYTE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GBYTE، استكشف السعر المباشر لتوكن GBYTE!

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