سعر Obyte (GBYTE)
سعر Obyte (GBYTE) المباشر لليوم هو USD 6.57. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.74M. يتم تحديث سعر GBYTE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Obyte الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 196.53
- تغيير سعر Obyte خلال اليوم هو +0.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 873.25K
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خلال اليوم، كان سعر Obyte مقابل USD هو $ +0.02658778 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Obyte مقابل USD هو $ -0.7019867610 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Obyte مقابل USD هو $ +0.2754406800 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Obyte مقابل USD هو $ -1.898736168182083 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.02658778
|+0.41%
|30 يوم
|$ -0.7019867610
|-10.68%
|60 يوم
|$ +0.2754406800
|+4.19%
|90 يوم
|$ -1.898736168182083
|-22.42%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Obyte: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.18%
+0.41%
+2.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Launched on Dec 25, 2016, Obyte is a distributed ledger based on directed acyclic graph (DAG). Thanks to absence of blocks and miners, access to Obyte ledger is decentralized, disintermediated, free (as in freedom), equal, and open. Obyte is the first DAG based cryptocurrency platform to support dApps. Due to absence of miners and blocks, there is no risk of front-running and other miner manipulation, and dApps are safer and easier to develop than blockchain based dApps. DApps are developed in Oscript - a new language that avoids many unsafe programming patterns common in earlier dApp platforms. Thanks to its safety, Obyte is especially well suited for DeFi apps, some are already available on the platform, such as Discount Stablecoins (https://ostable.org), some are being developed. Other features include: self-sovereign identity, private untraceable currencies, sending crypto to email using textcoins, and extremely small-footprint libraries suitable for small IoT devices.
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