سعر NXUSD (NXUSD)
سعر NXUSD (NXUSD) المباشر لليوم هو USD 2.18. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NXUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NXUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 44.89
- تغيير سعر NXUSD خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NXUSD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NXUSD مقابل USD هو $ -0.0635805720 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NXUSD مقابل USD هو $ +0.1010238160 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NXUSD مقابل USD هو $ +1.206931307243459 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0635805720
|-2.91%
|60 يوم
|$ +0.1010238160
|+4.63%
|90 يوم
|$ +1.206931307243459
|+124.03%
اكتشف أحدث تحليلات سعر NXUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+120.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nereus is a decentralised, non-custodial liquidity market protocol in which users can participate as depositors or borrowers. Depositors provide liquidity to the market to earn a passive income, while borrowers can borrow in an over-collateralised (perpetually) or undercollateralised (one-block liquidity) fashion. Nereus is optimised to provide dynamic and fixed interest rates with lower collateral requirements, with a focus on use cases beyond trading and price speculation. NXUSD is algo stablecoin issued by Nereus Finance.
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|1 NXUSD إلى AUD
A$3.5316
|1 NXUSD إلى GBP
￡1.7658
|1 NXUSD إلى EUR
€2.1146
|1 NXUSD إلى USD
$2.18
|1 NXUSD إلى MYR
RM9.7882
|1 NXUSD إلى TRY
₺77.172
|1 NXUSD إلى JPY
¥343.7206
|1 NXUSD إلى RUB
₽221.5534
|1 NXUSD إلى INR
₹187.8506
|1 NXUSD إلى IDR
Rp35,737.6992
|1 NXUSD إلى PHP
₱128.62
|1 NXUSD إلى EGP
￡E.110.09
|1 NXUSD إلى BRL
R$13.3416
|1 NXUSD إلى CAD
C$3.1392
|1 NXUSD إلى BDT
৳267.1154
|1 NXUSD إلى NGN
₦3,395.6334
|1 NXUSD إلى UAH
₴92.5846
|1 NXUSD إلى VES
Bs115.54
|1 NXUSD إلى PKR
Rs609.7896
|1 NXUSD إلى KZT
₸1,155.8796
|1 NXUSD إلى THB
฿75.6024
|1 NXUSD إلى TWD
NT$72.1798
|1 NXUSD إلى CHF
Fr1.9838
|1 NXUSD إلى HKD
HK$16.9604
|1 NXUSD إلى MAD
.د.م21.9962