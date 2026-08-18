سعر NX8 اليوم

السعر المباشر لمشروع NX8 (NX8) اليوم هو $ 69.6، مع تغير بنسبة 0.62% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NX8 الحالي إلى USD هو $ 69.6 لكل NX8.

يحتل NX8 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,909,816، مع عرض متداول قدره 27.44K NX8. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NX8 بين $ 69.13 (أدنى) و$ 69.69 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 113.78، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 63.56.

على المدى القصير، تحرك NX8 بمقدار -0.02% خلال الساعة الماضية و+0.36% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 59.19K.

معلومات سوق NX8 (NX8)

القيمة السوقية $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M الحجم (24 ساعة) $ 59.19K$ 59.19K $ 59.19K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M إمداد دورة التداول 27.44K 27.44K 27.44K إجمالي العرض 27,439.957122704 27,439.957122704 27,439.957122704

القيمة السوقية الحالية لـ NX8 هي $ 1.91M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.19K. العرض المتداول لـ NX8 يبلغ 27.44K، مع إجمالي عرض 27439.957122704. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.91M.