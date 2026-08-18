سعر Nuklai اليوم

السعر المباشر لمشروع Nuklai (NAI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NAI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NAI.

يحتل Nuklai حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 316,995، مع عرض متداول قدره 4.31B NAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NAI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.072314، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NAI بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+5.53% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Nuklai (NAI)

القيمة السوقية $ 317.00K$ 317.00K $ 317.00K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 736.15K$ 736.15K $ 736.15K إمداد دورة التداول 4.31B 4.31B 4.31B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Nuklai هي $ 317.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NAI يبلغ 4.31B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 736.15K.