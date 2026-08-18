سعر Novastro اليوم

السعر المباشر لمشروع Novastro (XNL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.56% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XNL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل XNL.

يحتل Novastro حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22,324، مع عرض متداول قدره 200.00M XNL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XNL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0199721، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك XNL بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و-4.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 36.07K.

معلومات سوق Novastro (XNL)

القيمة السوقية $ 22.32K$ 22.32K $ 22.32K الحجم (24 ساعة) $ 36.07K$ 36.07K $ 36.07K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 111.62K$ 111.62K $ 111.62K إمداد دورة التداول 200.00M 200.00M 200.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Novastro هي $ 22.32K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 36.07K. العرض المتداول لـ XNL يبلغ 200.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 111.62K.