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سعر not bitcoin (NOTBTC) المباشر لليوم هو USD 0.00012142 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 120.62K . يتم تحديث سعر NOTBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق not bitcoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر not bitcoin خلال اليوم هو +15.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.88M

أداء سعر not bitcoin (NOTBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر not bitcoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر not bitcoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر not bitcoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر not bitcoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +15.65% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر not bitcoin (NOTBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر not bitcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00006145$ 0.00006145 $ 0.00006145 24 ساعة مرتفع $ 0.00017379$ 0.00017379 $ 0.00017379 عالية طوال الوقت $ 0.00017379$ 0.00017379 $ 0.00017379 تغير السعر (1 ساعة) -12.08% تغير السعر (1يوم) +15.65% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق not bitcoin (NOTBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: