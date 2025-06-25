سعر not bitcoin (NOTBTC)
سعر not bitcoin (NOTBTC) المباشر لليوم هو USD 0.00012142. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 120.62K. يتم تحديث سعر NOTBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق not bitcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر not bitcoin خلال اليوم هو +15.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.88M
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خلال اليوم، كان سعر not bitcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر not bitcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر not bitcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر not bitcoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+15.65%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر not bitcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-12.08%
+15.65%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Giving people a second chance to write their own Million Dollar Crypto Invenstment story and have fun doing so with $notbtc. $notbtc team aims to create a "NOT" Meta theme in Solana and help drive back investors in the solana network. We aim to create a community and cult in promoting this meme. The current has no plan on rugging the project and currently making plans on how to reach the dream of a 1 billion MCAP
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