سعر NoelClaw اليوم

السعر المباشر لمشروع NoelClaw (NOELCLAW) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.39% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NOELCLAW الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NOELCLAW.

يحتل NoelClaw حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 34,253، مع عرض متداول قدره 100.00B NOELCLAW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NOELCLAW بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NOELCLAW بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.83% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق NoelClaw (NOELCLAW)

القيمة السوقية $ 34.25K$ 34.25K $ 34.25K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 34.25K$ 34.25K $ 34.25K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ NoelClaw هي $ 34.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NOELCLAW يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 34.25K.