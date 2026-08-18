سعر Nipmod اليوم

السعر المباشر لمشروع Nipmod (NPM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NPM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NPM.

يحتل Nipmod حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22,693، مع عرض متداول قدره 100.00B NPM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NPM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NPM بمقدار -0.15% خلال الساعة الماضية و+1.26% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Nipmod (NPM)

القيمة السوقية $ 22.69K$ 22.69K $ 22.69K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.69K$ 22.69K $ 22.69K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Nipmod هي $ 22.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NPM يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.69K.