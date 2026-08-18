سعر NinjaMEMEX اليوم

السعر المباشر لمشروع NinjaMEMEX (NINJA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NINJA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NINJA.

يحتل NinjaMEMEX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18,376.57، مع عرض متداول قدره 1.00B NINJA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NINJA بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NINJA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق NinjaMEMEX (NINJA)

القيمة السوقية $ 18.38K$ 18.38K $ 18.38K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.38K$ 18.38K $ 18.38K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ NinjaMEMEX هي $ 18.38K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NINJA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.38K.