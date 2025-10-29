معلومات سعر NIKY (NIKY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00202952$ 0.00202952 $ 0.00202952 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.27% تغير السعر (1يوم) -4.10% تغير السعر (7 أيام) +4.39% تغير السعر (7 أيام) +4.39%

سعر NIKY (NIKY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NIKY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNIKY على الإطلاق هو $ 0.00202952، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NIKY -0.27% على مدار الساعة الماضية، -4.10% على مدار 24 ساعة، و +4.39% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق NIKY (NIKY)

القيمة السوقية $ 864.55K$ 864.55K $ 864.55K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 864.55K$ 864.55K $ 864.55K إمداد دورة التداول 999.67M 999.67M 999.67M إجمالي العرض 999,674,214.996835 999,674,214.996835 999,674,214.996835

القيمة السوقية الحالية لـ NIKY هي $ 864.55K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NIKY يبلغ 999.67M، مع إجمالي عرض 999674214.996835. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 864.55K.