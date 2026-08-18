سعر NICE اليوم

السعر المباشر لمشروع NICE (NICE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.58% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NICE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NICE.

يحتل NICE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 33,901، مع عرض متداول قدره 999.05M NICE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NICE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NICE بمقدار -0.05% خلال الساعة الماضية و+4.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق NICE (NICE)

القيمة السوقية $ 33.90K$ 33.90K $ 33.90K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 33.90K$ 33.90K $ 33.90K إمداد دورة التداول 999.05M 999.05M 999.05M إجمالي العرض 999,048,678.310974 999,048,678.310974 999,048,678.310974

القيمة السوقية الحالية لـ NICE هي $ 33.90K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NICE يبلغ 999.05M، مع إجمالي عرض 999048678.310974. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 33.90K.