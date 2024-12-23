سعر NFTX (NFTX)
سعر NFTX (NFTX) المباشر لليوم هو USD 32.41. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.61M. يتم تحديث سعر NFTX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NFTX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.63K
- تغيير سعر NFTX خلال اليوم هو -12.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.00K
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خلال اليوم، كان سعر NFTX مقابل USD هو $ -4.74589555832776 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NFTX مقابل USD هو $ +11.6476224760 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NFTX مقابل USD هو $ +5.7620475010 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NFTX مقابل USD هو $ +18.892365309470165 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -4.74589555832776
|-12.77%
|30 يوم
|$ +11.6476224760
|+35.94%
|60 يوم
|$ +5.7620475010
|+17.78%
|90 يوم
|$ +18.892365309470165
|+139.76%
اكتشف أحدث تحليلات سعر NFTX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.62%
-12.77%
-5.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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|1 NFTX إلى AUD
A$51.5319
|1 NFTX إلى GBP
￡25.6039
|1 NFTX إلى EUR
€30.7895
|1 NFTX إلى USD
$32.41
|1 NFTX إلى MYR
RM145.845
|1 NFTX إلى TRY
₺1,140.5079
|1 NFTX إلى JPY
¥5,071.8409
|1 NFTX إلى RUB
₽3,331.0998
|1 NFTX إلى INR
₹2,752.9054
|1 NFTX إلى IDR
Rp522,741.8623
|1 NFTX إلى PHP
₱1,907.0044
|1 NFTX إلى EGP
￡E.1,648.6967
|1 NFTX إلى BRL
R$197.0528
|1 NFTX إلى CAD
C$46.3463
|1 NFTX إلى BDT
৳3,857.1141
|1 NFTX إلى NGN
₦50,170.0318
|1 NFTX إلى UAH
₴1,353.7657
|1 NFTX إلى VES
Bs1,652.91
|1 NFTX إلى PKR
Rs8,985.0243
|1 NFTX إلى KZT
₸16,950.7541
|1 NFTX إلى THB
฿1,108.0979
|1 NFTX إلى TWD
NT$1,057.5383
|1 NFTX إلى CHF
Fr28.8449
|1 NFTX إلى HKD
HK$251.8257
|1 NFTX إلى MAD
.د.م324.7482