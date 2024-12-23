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سعر NFTrade (NFTD) المباشر لليوم هو USD 0.00351035 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 163.45K . يتم تحديث سعر NFTD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NFTrade الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 353.47 - تغيير سعر NFTrade خلال اليوم هو +0.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 46.58M

أداء سعر NFTrade (NFTD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NFTrade مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NFTrade مقابل USD هو $ +0.0003827885 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NFTrade مقابل USD هو $ +0.0000361365 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NFTrade مقابل USD هو $ -0.000873308393641525 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.56% 30 يوم $ +0.0003827885 +10.90% 60 يوم $ +0.0000361365 +1.03% 90 يوم $ -0.000873308393641525 -19.92%

تحليل سعر NFTrade (NFTD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NFTrade: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00328883$ 0.00328883 $ 0.00328883 24 ساعة مرتفع $ 0.00354083$ 0.00354083 $ 0.00354083 عالية طوال الوقت $ 2.21$ 2.21 $ 2.21 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) +0.56% تغير السعر (7 أيام) -3.68%

معلومات سوق NFTrade (NFTD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: