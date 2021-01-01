توكنوميكس NFTrade (NFTD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول NFTrade (NFTD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات NFTrade (NFTD) NFTrade is the first cross-chain and blockchain-agnostic NFT platform. We are an aggregator of all NFT marketplaces and host the complete NFT lifecycle, allowing anyone to seamlessly create, buy, sell, swap, farm, and leverage NFTs across different blockchains. Using NFTrade, anyone can gain access to the entirety of their NFT, unlocking the total value of the NFT market. NFTrade is currently live on Ethereum, Polygon, Avalanche, and Binance Smart Chain mainnets, with at least two additional mainnet integrations taking place before the end of 2021. Since launching its mainnet marketplace, NFTrade has become the #1 NFT marketplace on Avalanche (and #4 dApp in the entire Avalanche ecosystem by users and trading volume), the #2 NFT marketplace on Polygon, and is quickly becoming one of the go-to marketplaces for Binance Smart Chain and Ethereum NFT collectors, creators, and gamers. NFTrade brings the entire ecosystem to one platform. الموقع الرسمي: https://nftrade.com اشتر NFTD الآن!

توكنوميكس NFTrade (NFTD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار NFTrade (NFTD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 100.28K $ 100.28K $ 100.28K إجمالي العرض: $ 135.00M $ 135.00M $ 135.00M العرض المتداول: $ 46.58M $ 46.58M $ 46.58M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 290.62K $ 290.62K $ 290.62K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.21 $ 2.21 $ 2.21 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00214581 $ 0.00214581 $ 0.00214581 السعر الحالي: $ 0.00215273 $ 0.00215273 $ 0.00215273 معرفة المزيد عن سعر NFTrade (NFTD)

توكنوميكس NFTrade (NFTD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس NFTrade (NFTD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NFTD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NFTD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NFTD، استكشف السعر المباشر لتوكن NFTD!

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