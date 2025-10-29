معلومات سعر Neza (SN99) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.856697 24 ساعة مرتفع $ 0.940443 عالية طوال الوقت $ 1.91 أدنى سعر $ 0.422352 تغير السعر (1 ساعة) +0.50% تغير السعر (1يوم) -6.40% تغير السعر (7 أيام) +5.30%

سعر Neza (SN99) في الوقت الحقيقي هو $0.860975. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SN99 بين أدنى سعر $ 0.856697 وأعلى سعر $ 0.940443، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSN99 على الإطلاق هو $ 1.91، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.422352.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SN99 +0.50% على مدار الساعة الماضية، -6.40% على مدار 24 ساعة، و +5.30% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Neza (SN99)

القيمة السوقية $ 1.02M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.02M إمداد دورة التداول 1.18M إجمالي العرض 1,181,021.563931245

القيمة السوقية الحالية لـ Neza هي $ 1.02M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SN99 يبلغ 1.18M، مع إجمالي عرض 1181021.563931245. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.02M.