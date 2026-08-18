سعر Neuron اليوم

السعر المباشر لمشروع Neuron (NRN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NRN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NRN.

يحتل Neuron حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 208,996، مع عرض متداول قدره 449.43M NRN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NRN بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.289258، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NRN بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-16.56% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 17.02.

معلومات سوق Neuron (NRN)

القيمة السوقية $ 209.00K$ 209.00K $ 209.00K الحجم (24 ساعة) $ 17.02$ 17.02 $ 17.02 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 209.00K$ 209.00K $ 209.00K إمداد دورة التداول 449.43M 449.43M 449.43M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Neuron هي $ 209.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 17.02. العرض المتداول لـ NRN يبلغ 449.43M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 209.00K.