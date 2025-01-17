سعر NerdyDude (NERDY)
سعر NerdyDude (NERDY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 118.60K. يتم تحديث سعر NERDY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NerdyDude الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.25K
- تغيير سعر NerdyDude خلال اليوم هو +18.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NERDY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NERDY.
خلال اليوم، كان سعر NerdyDude مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NerdyDude مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NerdyDude مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NerdyDude مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+18.67%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NerdyDude: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.87%
+18.67%
-53.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NerdyDude ($Nerdy) was created on December 22 by a group of nerds who were tired of uninspired projects in the crypto world. We wanted to build something that truly stands out - something that speaks to the heart of nerd culture while showcasing breathtaking creativity. With NerdyDude, we've crafted a project that blends humor, innovation, and incredible artwork into a coin that every Nerd can relate to.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 NERDY إلى AUD
A$--
|1 NERDY إلى GBP
￡--
|1 NERDY إلى EUR
€--
|1 NERDY إلى USD
$--
|1 NERDY إلى MYR
RM--
|1 NERDY إلى TRY
₺--
|1 NERDY إلى JPY
¥--
|1 NERDY إلى RUB
₽--
|1 NERDY إلى INR
₹--
|1 NERDY إلى IDR
Rp--
|1 NERDY إلى PHP
₱--
|1 NERDY إلى EGP
￡E.--
|1 NERDY إلى BRL
R$--
|1 NERDY إلى CAD
C$--
|1 NERDY إلى BDT
৳--
|1 NERDY إلى NGN
₦--
|1 NERDY إلى UAH
₴--
|1 NERDY إلى VES
Bs--
|1 NERDY إلى PKR
Rs--
|1 NERDY إلى KZT
₸--
|1 NERDY إلى THB
฿--
|1 NERDY إلى TWD
NT$--
|1 NERDY إلى CHF
Fr--
|1 NERDY إلى HKD
HK$--
|1 NERDY إلى MAD
.د.م--