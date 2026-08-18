سعر NEEGY اليوم

السعر المباشر لمشروع NEEGY (NEEGY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 12.48% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NEEGY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NEEGY.

يحتل NEEGY حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 276,771، مع عرض متداول قدره 999.79M NEEGY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NEEGY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00248524، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NEEGY بمقدار +2.60% خلال الساعة الماضية و-61.33% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 197.38K.

معلومات سوق NEEGY (NEEGY)

القيمة السوقية $ 276.77K$ 276.77K $ 276.77K الحجم (24 ساعة) $ 197.38K$ 197.38K $ 197.38K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 276.77K$ 276.77K $ 276.77K إمداد دورة التداول 999.79M 999.79M 999.79M إجمالي العرض 999,785,329.612326 999,785,329.612326 999,785,329.612326

القيمة السوقية الحالية لـ NEEGY هي $ 276.77K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 197.38K. العرض المتداول لـ NEEGY يبلغ 999.79M، مع إجمالي عرض 999785329.612326. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 276.77K.