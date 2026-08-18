سعر Nasdog اليوم

السعر المباشر لمشروع Nasdog (NASDOG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 12.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NASDOG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NASDOG.

يحتل Nasdog حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17,967.67، مع عرض متداول قدره 906.22M NASDOG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NASDOG بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NASDOG بمقدار -3.79% خلال الساعة الماضية و+14.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Nasdog (NASDOG)

القيمة السوقية $ 17.97K$ 17.97K $ 17.97K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.83K$ 19.83K $ 19.83K إمداد دورة التداول 906.22M 906.22M 906.22M إجمالي العرض 906,220,607.8217742 906,220,607.8217742 906,220,607.8217742

القيمة السوقية الحالية لـ Nasdog هي $ 17.97K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NASDOG يبلغ 906.22M، مع إجمالي عرض 906220607.8217742. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.83K.