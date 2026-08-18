سعر Naitzsche اليوم

السعر المباشر لمشروع Naitzsche (NAI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NAI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NAI.

يحتل Naitzsche حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22,875، مع عرض متداول قدره 999.39M NAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NAI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02166225، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NAI بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و-1.78% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Naitzsche (NAI)

القيمة السوقية $ 22.88K$ 22.88K $ 22.88K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.88K$ 22.88K $ 22.88K إمداد دورة التداول 999.39M 999.39M 999.39M إجمالي العرض 999,390,186.227201 999,390,186.227201 999,390,186.227201

القيمة السوقية الحالية لـ Naitzsche هي $ 22.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NAI يبلغ 999.39M، مع إجمالي عرض 999390186.227201. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.88K.