سعر MUT8 Virus (MUTE)
سعر MUT8 Virus (MUTE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 557.84K. يتم تحديث سعر MUTE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MUT8 Virus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر MUT8 Virus خلال اليوم هو -9.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر MUT8 Virus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MUT8 Virus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MUT8 Virus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MUT8 Virus مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.10%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MUT8 Virus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.13%
-9.10%
+50.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MUT8 Virus. There is no cure. A memetic virus released on Solana. Born from containment failure, $MUT8 spreads through memes, raids, and belief. This isn’t a token — it’s an outbreak. $MUT8 is a meme-driven, narrative-powered token built on Solana — blending digital lore with viral community energy. It is not just a coin. It’s a contagion of belief, memes, and storytelling. Inspired by outbreak fiction, internet culture, and underground cults, $MUT8 spreads through participation, not promotion. We’re committed to transparency, decentralisation, and long-term community-building. Mutate the chain.
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