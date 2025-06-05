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سعر MUT8 Virus (MUTE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 557.84K . يتم تحديث سعر MUTE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MUT8 Virus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر MUT8 Virus خلال اليوم هو -9.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر MUT8 Virus (MUTE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MUT8 Virus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MUT8 Virus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MUT8 Virus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MUT8 Virus مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -9.10% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MUT8 Virus (MUTE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MUT8 Virus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) -9.10% تغير السعر (7 أيام) +50.96%

معلومات سوق MUT8 Virus (MUTE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: