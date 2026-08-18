سعر MultiVAC اليوم

السعر المباشر لمشروع MultiVAC (MTV) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.19% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MTV الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MTV.

يحتل MultiVAC حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 748,103، مع عرض متداول قدره 3.46B MTV. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MTV بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0290681، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MTV بمقدار -0.09% خلال الساعة الماضية و-1.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق MultiVAC (MTV)

القيمة السوقية $ 748.10K$ 748.10K $ 748.10K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 999.55K$ 999.55K $ 999.55K إمداد دورة التداول 3.46B 3.46B 3.46B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MultiVAC هي $ 748.10K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MTV يبلغ 3.46B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 999.55K.