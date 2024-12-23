سعر Mugi (MUGI)
سعر Mugi (MUGI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 147.72K. يتم تحديث سعر MUGI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mugi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 805.64
- تغيير سعر Mugi خلال اليوم هو -4.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Mugi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mugi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mugi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mugi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.52%
|30 يوم
|$ 0
|-65.56%
|60 يوم
|$ 0
|-61.31%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mugi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.40%
-4.52%
-40.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mugi is Doge's real life cat brother Originally adopted in 2019, "Chibi Brown Tabby" now known as Mugi (むぎ in japanese). He found out that cats and dogs can play together so well. Cats are fun when there are three of them. Mugi-chan is currenly being loved in his new, kind home. He's not lonely anymore The name was taken from the official Doge owner's blog (Kabosu) https://kabochan.blog.jp/archives/38695042.html
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