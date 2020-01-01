توكنوميكس MSTR2100 (MSTR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MSTR2100 (MSTR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MSTR2100 (MSTR) $MSTR: 2100 Crypto enthusiasts, led by a bold CEO, stacked their sats, and crowned it the king of crypto stocks. What makes MicroStrategy particularly appealing to traders is its bold venture into the world of digital currencies. In recent years, the company has attracted significant attention and positioned itself competitively by accumulating a large amount of Bitcoin and integrating it as a strategic part of its balance sheet. This move has not only transformed its financial profile but has also made MSTR stock a must-have for cryptocurrency enthusiasts. $MSTR = Most crypto enthusiast stock MicroStrategy represents a unique blend of traditional business and cryptocurrency investing. While its core software business continues to generate steady revenue, its massive Crypto holdings provide a level of volatility and high profit potential, similar to what is seen in the cryptocurrency markets. الموقع الرسمي: https://mstr2100.com/ اشتر MSTR الآن!

توكنوميكس MSTR2100 (MSTR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MSTR2100 (MSTR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.98M $ 4.98M $ 4.98M إجمالي العرض: $ 20.65M $ 20.65M $ 20.65M العرض المتداول: $ 20.65M $ 20.65M $ 20.65M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.98M $ 4.98M $ 4.98M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.51 $ 3.51 $ 3.51 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.100948 $ 0.100948 $ 0.100948 السعر الحالي: $ 0.242096 $ 0.242096 $ 0.242096 معرفة المزيد عن سعر MSTR2100 (MSTR)

توكنوميكس MSTR2100 (MSTR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MSTR2100 (MSTR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MSTR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MSTR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MSTR، استكشف السعر المباشر لتوكن MSTR!

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