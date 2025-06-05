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سعر MSTR2100 (MSTR) المباشر لليوم هو USD 0.129854 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.68M . يتم تحديث سعر MSTR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MSTR2100 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر MSTR2100 خلال اليوم هو -1.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 20.65M

أداء سعر MSTR2100 (MSTR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MSTR2100 مقابل USD هو $ -0.0020906482794659 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MSTR2100 مقابل USD هو $ -0.0519971775 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MSTR2100 مقابل USD هو $ -0.0287642971 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MSTR2100 مقابل USD هو $ -0.0843294351240049 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0020906482794659 -1.58% 30 يوم $ -0.0519971775 -40.04% 60 يوم $ -0.0287642971 -22.15% 90 يوم $ -0.0843294351240049 -39.37%

تحليل سعر MSTR2100 (MSTR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MSTR2100: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.129179$ 0.129179 $ 0.129179 24 ساعة مرتفع $ 0.133107$ 0.133107 $ 0.133107 عالية طوال الوقت $ 3.51$ 3.51 $ 3.51 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -1.58% تغير السعر (7 أيام) -22.59%

معلومات سوق MSTR2100 (MSTR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: