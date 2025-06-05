سعر MSTR2100 (MSTR)
سعر MSTR2100 (MSTR) المباشر لليوم هو USD 0.129854. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.68M. يتم تحديث سعر MSTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MSTR2100 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر MSTR2100 خلال اليوم هو -1.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 20.65M
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خلال اليوم، كان سعر MSTR2100 مقابل USD هو $ -0.0020906482794659 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MSTR2100 مقابل USD هو $ -0.0519971775 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MSTR2100 مقابل USD هو $ -0.0287642971 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MSTR2100 مقابل USD هو $ -0.0843294351240049 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0020906482794659
|-1.58%
|30 يوم
|$ -0.0519971775
|-40.04%
|60 يوم
|$ -0.0287642971
|-22.15%
|90 يوم
|$ -0.0843294351240049
|-39.37%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MSTR2100: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-1.58%
-22.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$MSTR: 2100 Crypto enthusiasts, led by a bold CEO, stacked their sats, and crowned it the king of crypto stocks. What makes MicroStrategy particularly appealing to traders is its bold venture into the world of digital currencies. In recent years, the company has attracted significant attention and positioned itself competitively by accumulating a large amount of Bitcoin and integrating it as a strategic part of its balance sheet. This move has not only transformed its financial profile but has also made MSTR stock a must-have for cryptocurrency enthusiasts. $MSTR = Most crypto enthusiast stock MicroStrategy represents a unique blend of traditional business and cryptocurrency investing. While its core software business continues to generate steady revenue, its massive Crypto holdings provide a level of volatility and high profit potential, similar to what is seen in the cryptocurrency markets.
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