سعر MPOOL اليوم

السعر المباشر لمشروع MPOOL (MULT POOL) اليوم هو $ 0.00374071، مع تغير بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MULT POOL الحالي إلى USD هو $ 0.00374071 لكل MULT POOL.

يحتل MPOOL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 332,977، مع عرض متداول قدره 89.01M MULT POOL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MULT POOL بين $ 0.00373922 (أدنى) و$ 0.00374512 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00596188، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00187809.

على المدى القصير، تحرك MULT POOL بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-8.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.01.

معلومات سوق MPOOL (MULT POOL)

القيمة السوقية $ 332.98K$ 332.98K $ 332.98K الحجم (24 ساعة) $ 1.01$ 1.01 $ 1.01 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 332.98K$ 332.98K $ 332.98K إمداد دورة التداول 89.01M 89.01M 89.01M إجمالي العرض 89,014,206.83112572 89,014,206.83112572 89,014,206.83112572

القيمة السوقية الحالية لـ MPOOL هي $ 332.98K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.01. العرض المتداول لـ MULT POOL يبلغ 89.01M، مع إجمالي عرض 89014206.83112572. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 332.98K.