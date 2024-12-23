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سعر Move Dollar (MOD) المباشر لليوم هو USD 1.001 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.55M . يتم تحديث سعر MOD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Move Dollar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.11M - تغيير سعر Move Dollar خلال اليوم هو +0.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.55M

أداء سعر Move Dollar (MOD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Move Dollar مقابل USD هو $ +0.00077675 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Move Dollar مقابل USD هو $ +0.0015178163 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Move Dollar مقابل USD هو $ +0.0025433408 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Move Dollar مقابل USD هو $ +0.0035356454595264 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00077675 +0.08% 30 يوم $ +0.0015178163 +0.15% 60 يوم $ +0.0025433408 +0.25% 90 يوم $ +0.0035356454595264 +0.35%

تحليل سعر Move Dollar (MOD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Move Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.986878$ 0.986878 $ 0.986878 24 ساعة مرتفع $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 عالية طوال الوقت $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.08% تغير السعر (7 أيام) +0.01%

معلومات سوق Move Dollar (MOD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: