توكنوميكس Move Dollar (MOD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Move Dollar (MOD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Move Dollar (MOD) MOD is Thala's native stablecoin. Move Dollar, or MOD, is an Aptos-native stablecoin used to transact, facilitate, and interact with various other DeFi protocols in the ecosystem, while acting as a store of value, a medium of exchange, and a unit of account. MOD is an over-collateralized, yield-bearing stablecoin backed by a basket of on-chain assets. Its diverse collateral base of liquid staked derivatives, liquidity pool tokens, deposit receipt tokens, and RWAs ensures its decentralized, censorship-resistant nature without compromising capital efficiency. الموقع الرسمي: https://www.thala.fi/ اشتر MOD الآن!

توكنوميكس Move Dollar (MOD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Move Dollar (MOD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 736.57K $ 736.57K $ 736.57K إجمالي العرض: $ 738.18K $ 738.18K $ 738.18K العرض المتداول: $ 738.18K $ 738.18K $ 738.18K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 736.57K $ 736.57K $ 736.57K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.837272 $ 0.837272 $ 0.837272 السعر الحالي: $ 0.997826 $ 0.997826 $ 0.997826 معرفة المزيد عن سعر Move Dollar (MOD)

توكنوميكس Move Dollar (MOD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Move Dollar (MOD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MOD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MOD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MOD، استكشف السعر المباشر لتوكن MOD!

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