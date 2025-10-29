معلومات سعر MOTO (MOTO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00150663 24 ساعة منخفض $ 0.00181946 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00150663 24 ساعة مرتفع $ 0.00181946 عالية طوال الوقت $ 0.00592703 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.76% تغير السعر (1يوم) -3.22% تغير السعر (7 أيام) -19.54%

سعر MOTO (MOTO) في الوقت الحقيقي هو $0.00169334. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MOTO بين أدنى سعر $ 0.00150663 وأعلى سعر $ 0.00181946، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMOTO على الإطلاق هو $ 0.00592703، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MOTO -1.76% على مدار الساعة الماضية، -3.22% على مدار 24 ساعة، و -19.54% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MOTO (MOTO)

القيمة السوقية $ 1.69M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.69M إمداد دورة التداول 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MOTO هي $ 1.69M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MOTO يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.69M.