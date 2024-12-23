احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MMAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MMAI.

سعر Morpho MAI (MMAI) المباشر لليوم هو USD 1.004 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 145.37K . يتم تحديث سعر MMAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Morpho MAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Morpho MAI خلال اليوم هو +0.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 144.92K

أداء سعر Morpho MAI (MMAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Morpho MAI مقابل USD هو $ +0.00249021 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Morpho MAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Morpho MAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Morpho MAI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00249021 +0.25% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Morpho MAI (MMAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Morpho MAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.998007$ 0.998007 $ 0.998007 24 ساعة مرتفع $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 عالية طوال الوقت $ 1.016$ 1.016 $ 1.016 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) +0.25% تغير السعر (7 أيام) -0.35%

معلومات سوق Morpho MAI (MMAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: