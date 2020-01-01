توكنوميكس Morpheus Network (MNW) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Morpheus Network (MNW)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Morpheus Network (MNW) The Morpheus.Network is a full-service, global, automated, supply chain platform for the global trading industry utilizing blockchain technology. This is achieved with Smart Contracts driving the supply chain with predetermined, automated work contracts, shipping & customs documents as well as automated international payments to over 1600 banks globally through integration with the SWIFT Payments Hub. The layering of other blockchain or non-blockchain technologies to be included as necessary objectives in a given Smart Contract further automate any complex supply chain (eg. RFID scans, data transfers). The MRPH token is a “value” based utility within the Morpheus.Network, and is used for the transaction fees to power or "fuel" the automation platform. We are currently establishing strategic partners during the development of the platform. These include major logistics and customs brokers, import/export corporations involved in global trade, as well as actual end-users of the platform. الموقع الرسمي: https://morpheus.network الوثيقة البيضاء: https://morpheus.network/assets/Morpheus.Network_Black_Platform.pdf اشتر MNW الآن!

توكنوميكس Morpheus Network (MNW) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Morpheus Network (MNW)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.33M $ 3.33M $ 3.33M إجمالي العرض: $ 47.90M $ 47.90M $ 47.90M العرض المتداول: $ 37.52M $ 37.52M $ 37.52M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.26M $ 4.26M $ 4.26M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 5.46 $ 5.46 $ 5.46 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00992725 $ 0.00992725 $ 0.00992725 السعر الحالي: $ 0.088806 $ 0.088806 $ 0.088806 معرفة المزيد عن سعر Morpheus Network (MNW)

توكنوميكس Morpheus Network (MNW): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Morpheus Network (MNW) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MNW التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MNW التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MNW، استكشف السعر المباشر لتوكن MNW!

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