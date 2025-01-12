سعر Morph AI (MORPHAI)
سعر Morph AI (MORPHAI) المباشر لليوم هو USD 0.137199. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.71M. يتم تحديث سعر MORPHAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Morph AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 98.88K
- تغيير سعر Morph AI خلال اليوم هو +12.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Morph AI مقابل USD هو $ +0.0151938 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Morph AI مقابل USD هو $ +0.0138703524 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Morph AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Morph AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0151938
|+12.45%
|30 يوم
|$ +0.0138703524
|+10.11%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Morph AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.41%
+12.45%
-17.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Morph AI is a platform that transforms influencer marketing by helping users create and manage AI-powered virtual influencers. With tools like face-swapping, voice synthesis, and lip-syncing, anyone can build unique digital personas without expensive equipment or expertise. It’s designed to simplify content creation and unlock new opportunities in the growing $45 billion influencer industry in upcoming global era.
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