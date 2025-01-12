احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MORPHAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MORPHAI.

سعر Morph AI (MORPHAI) المباشر لليوم هو USD 0.137199 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.71M . يتم تحديث سعر MORPHAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Morph AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 98.88K - تغيير سعر Morph AI خلال اليوم هو +12.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Morph AI (MORPHAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Morph AI مقابل USD هو $ +0.0151938 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Morph AI مقابل USD هو $ +0.0138703524 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Morph AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Morph AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0151938 +12.45% 30 يوم $ +0.0138703524 +10.11% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Morph AI (MORPHAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Morph AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.116566$ 0.116566 $ 0.116566 24 ساعة مرتفع $ 0.140722$ 0.140722 $ 0.140722 عالية طوال الوقت $ 0.2576$ 0.2576 $ 0.2576 تغير السعر (1 ساعة) +0.41% تغير السعر (1يوم) +12.45% تغير السعر (7 أيام) -17.28%

معلومات سوق Morph AI (MORPHAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: